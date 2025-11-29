Saranno diverse la assenze nel Cerveteri per la gara in casa contro il Fonte Meravigliosa. A Bracaglia, Falco , Dato e Bezziccheri , infortunati, si aggiunge l'attaccante Ferruzzi fermato per una giornata. Per i verdazzurri, infatti, non sarà una gara agevole, malgrado l'avversario sia in piena zona retrocessione. Dopo il pari di domenica, il settimo risultato utile di fila, la squadra di mister Ferretti vuole tornare alla vittoria che manca da due turni.

«Non inganni la classifica, ai ragazzi ho detto di non snobbare il Fonte Meravigliosa, squadra giovane che esprime un buon calcio - ha riferito Ferretti - certo, non ci volevano le assenze di giocatori importanti, ma che li sostituirà saranno all'altezza. Abbiamo dei giovani interessanti, quando sono chiamati in campo danno il massimo. E' una partita da vincere, i tre punti ci permetterebbero di compiere un bel passo in avanti.

Dobbiamo salvarci, prima. Se poi saremo bravi, dando continuità a questa serie di risultati, potremmo guardare più in alto. Ad oggi stiamo procedendo nella direzione giusta, dobbiamo incontrare formazioni più forti di noi, non abbiamo timore di nessuno. Con la squadra al completo è tutta un'altra storia, ma si sa che nel corso del cammino ci saranno infortunati , dobbiamo metterlo in conto. Mi aspetto il solito Cerveteri, grintoso e caparbio» . Fischio d'inizio alle ore 11.

