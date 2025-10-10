Altro acquisto del Cerveteri, che si assicura le prestazione di Leonardo Polucci, giovane centrocampista che ha iniziato la stagione in serie D, con la maglia dell'Atletico Lodigiani. Il giovane, nato e residente a Cerveteri, ha preferito stare vicino casa, scegliendo la maglia della sua città, grazie al lavoro del diesse Scotti.

«Ho tanti amici che sono qui, con molti ho giocato insieme – dichiara Polucci – stare a Cerveteri per me è un motivo di orgoglio, giocare con la maglia della mia città, dove ho iniziato i primi passi. C'è una bella tifoseria, domenica li invito ad essere numerosi, serve una vittoria per riprendere morale e fiducia». I Cervi, infatti, saranno attesi da una rivale alla salvezza e la missione da compiere , è una sola, vincere. Tre punti sono la parola d'ordine.

