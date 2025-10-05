Terza sconfitta di fila per il Cerveteri, che sul campo di Pianoscarano si arrende ai locali , perdendo per 2-1. Gli etruschi rimangono a zero punti in classifica, nonostante una prestazione di carattere, in cui è mancata la finalizzazione . Nel primo tempo i certi hanno le occasioni migliori della gara, andando per primi in vantaggio, grazie a Ferruzzi che al 25pt raccoglie una palla mettendola in rete. Risponde la formazione locale, che grazie a Cuccioletta riesce a pareggiare. I cervi rispondono con Ardel, lesto a raccogliere un assist di Falco, scolpendo la palla sulla rete. Nella ripresa, invece, i padroni di casa riescono ad amministrare meglio, arrivando al goal con Cuccioletta. Al termine della gara ha parlato il diesse Scotti.

«Era un campo difficile, si era messa bene, abbiamo perso in maniera immeritata, subendo la loro pressione, maturata da una certa esperienza. Dispiace potevamo almeno pareggiare. Penso - dice il diesse - che alla fine pur perdendo abbiamo fatto una buona prestazione. Stiamo pagando alcune disattenzioni, dobbiamo rialzarci presto».

