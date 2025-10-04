Il Cerveteri è alla ricerca del primo successo in campionato, per la trasferta di Pianoscarano, domani alle 11, mister Ferretti ha tutti a disposizione, tranne i due under Dado e Spaccarotella, il primo con la febbre, il secondo infortunato. Gara contro un avversario che ha iniziato il torneo con il piede giusto, vincendo due gare su due . Entusiasmo in casa rossoblù, che i Cervi proveranno ad attenuare, visto che nelle prima due gare, pur perdendo, hanno mostrato grinta e temperamento. Serve una prestazione importante, ma soprattutto occorre portare a casa un risultato positivo.

«Veniamo dalla sconfitta del derby e il pareggio in coppa Italia, dove abbiamo offerto delle buone prestazioni. Direi che sono fiducioso - ammette l'allenatore Ferretti - sono convito che faremo una bella partita, che i ragazzi daranno il massimo per conquistare un risultato positivo. Serve per il morale, ai ragazzi ho chiesto di avere massima attenzione, di non ripeterci con gli stessi errori che hanno condizionato la partita contro il Ladispoli».

@RIPRODUZIONE RISERVATA