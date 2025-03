Tutto troppo facile per l’Ipertecnica Centumcellae nel campionato di serie C. Al PalaGalli i biancorossi hanno avuto un compito agevole contro un’altra squadra sarda, il Cagliari, sconfitta al PalaGalli per 16-6.

A differenza di quanto potrebbe suggerire il punteggio, non è stata una gara particolarmente ispirata per il sette di Roberto Barbaro, che non ha offerto la prova migliore, dimostrando di essere squadre che tira fuori gli artigli solo per le grandi occasioni.

Ma questo è un campionato dove bisogna fare un passo per volta, dove tutto sembra facile, ma le concorrenti ai playoff si testano sabato dopo sabato e chi sbaglia rischia di rimanere fuori dal giro anche se dovesse portare a casa qualche impresa negli scontri diretti.

Infatti davanti Grifone e Promosport continuano a fare percorso netto, anche dando vita a vittorie con goleade e la Centumcellae non può farsi trovare impreparata.

«Come al solito siamo partiti contratti - spiega mister Roberto Barbaro - e l'approccio alla partita non è stato dei migliori poi una volta avuto 3-4 goal di scarto, abbiamo preso il via tanti errori in attacco. Dobbiamo lavorare di più sulla concentrazione».

