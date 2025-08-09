PHOTO
In una meravigliosa serata estiva nell'impianto del Circolo Alfio Flores di largo Galli si è svolto, davanti ad un pubblico rumoroso, il torneo Centumcellae Futuro, dedicato ai bambini dagli 8 ai 13 anni. E’ stato un torneo entusiasmante, con gli oltre 30 bambini che non si sono risparmiati, dando vita ad uno spettacolo divertentissimo. La Centumcellae intende ringraziare tutto lo staff tecnico, che continua a lavorare senza sosta per dare la possibilità a tutti di avvicinarsi a questo meraviglioso sport.
