Roberto Barbaro potrebbe non essere più l’allenatore della prima squadra della Centumcellae. Questa la voce che circola sempre più insistentemente negli ambienti pallanuotistici locali. I biancorossi starebbero pensando ad un cambio della guardia in panchina. Ma non si tratterebbe affatto di andare ai saluti tra la società del presidente Jonathan Civero e l’allenatore, al quale verrebbe affidato un importante progetto con il settore giovanile, che ha già seguito in passato.

E per la carica di mister della prima squadra, stando ai beninformati, potrebbe esserci una scelta interna, anche se dal club biancorosso bocche cucite su quello che potrebbe succedere, dando comunque per certo che presto saranno annunciate le cariche anche per quanto riguarda il vivaio.

Intanto è notizia delle scorse ore che la Centumcellae giocherà le gare casalinghe del nuovo campionato di serie C alla piscina romana di Valco San Paolo, che è stato indicato alla Fin come vasca di casa. Di sicuro non farà più parte del gruppo Gianmarco Oliviero, che ha deciso di non proseguire la sua attività per motivi di lavoro. Oliviero ha comunque manifestato vicinanza alla società ed ai compagni, di cui sarà primo tifoso nella nuova stagione.

