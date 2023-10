Si chiude con il terzo oro l’esperienza agli Europei in Portogallo per Cecilia Pampinella. La paddlesurfer azzurra ha conquistato il gradino più alto del podio nella technical race riservata alla categoria Juniores e fa en plein come al precedente appuntamento continentale.

I risultati di Pampinella hanno aiutato l'Italia a piazzarsi al terzo posto nella classifica a squadre, subito dopo i campioni del mondo della Francia e la Spagna, che si è aggiudicata la medaglia d'oro.

Qualche rammarico per la staffetta a squadre, dove gli azzurri sono stati costretti al ritiro, perché Pampinella, in lotta per le posizioni di testa, ha rotto il leash ed è stata recuperata dalla moto d'acqua in mezzo ai frangenti.

