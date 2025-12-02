Il Circolo Canottieri Civitavecchia torna da Terni con un carico di soddisfazioni, medaglie e segnali importanti per il futuro. Nel capoluogo umbro si è, infatti, svolto il Campionato Italiano Indoor Rowing per le categorie maggiori e, in parallelo, il Meeting Nazionale giovanile, appuntamenti che hanno richiamato atleti da tutta Italia. Per la società civitavecchiese, guidata dall’instancabile e appassionato tecnico Franco Tranquilli – per tutti Il Dodo – è stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni.

Tranquilli, figura storica e amatissima del canottaggio locale, è ancora una volta riuscito a trasformare ogni gara in un’occasione di crescita. La sua dedizione, il suo stile educativo e il suo modo unico di motivare i giovani sono diventati negli anni una cifra distintiva del Circolo. I risultati ottenuti a Terni non fanno che confermare la bontà di un metodo basato su disciplina, passione e attenzione al valore umano prima ancora che sportivo.

Nel Campionato Italiano Master si è messo in luce Roberto Di Luzio, protagonista di una gara impeccabile e capace di conquistare uno straordinario secondo posto nella categoria 65-69 anni. Un piazzamento che testimonia quanto la preparazione e la mentalità vincente non conoscano età.

Il Meeting Nazionale giovanile, articolato su due giorni e su due diverse formule di gara – sprint e regolare, secondo la nuova impostazione adottata dalla Federazione – ha regalato grandi soddisfazioni. Le giovani promesse del Circolo hanno brillato con prestazioni di rilievo.

Emma Tranquilli si è classificata seconda nella categoria Allievi B1 sia nella gara regolare che nella sprint, confermando la sua costanza di rendimento e una maturità sportiva già evidente nonostante la giovane età.

A rubare la scena è stata però sua sorella Mia Tranquilli, terza nella prova regolare e prima nella sprint di domenica. Il suo successo ha un sapore particolare: dopo tre anni in cui, nelle gare individuali, era sempre arrivata seconda proprio dietro Emma, è riuscita finalmente a superarla. Un traguardo che testimonia come l’impegno costante, la perseveranza e la fiducia nelle proprie capacità portino sempre frutti, anche quando sembrano tardare ad arrivare. Un momento emozionante che ha riempito d’orgoglio l’intero Circolo.

Ottimo anche il rendimento di Federico Pollera, settimo nella gara regolare degli Allievi B2 – categoria con oltre venti partecipanti provenienti da tutta Italia – e secondo nella gara sprint, dimostrando solidità e carattere nelle competizioni più affollate e difficili.

A completare il quadro arriva il debutto nazionale di Giada Dadini, allieva C ed ex ciclista approdata da pochi mesi al canottaggio. La giovane atleta, impegnata soltanto nella gara sprint, ha chiuso al sesto posto mostrando doti fisiche sorprendenti e un potenziale ancora tutto da esplorare. Il Circolo la considera già una promessa dal futuro luminosissimo.

Il bilancio complessivo del weekend non poteva essere migliore e si aggiunge a un anno straordinario per la Canottieri Civitavecchia, impreziosito da due titoli italiani e da risultati di rilievo nelle principali competizioni nazionali. A coronare questa stagione entusiasmante ci sarà la partecipazione alla tradizionale Coppa Natale, che quest’anno – in occasione speciale – si svolgerà a Sabaudia.

Il Circolo, attraverso il suo staff e il suo storico allenatore Dodo Tranquilli, rivolge un augurio sincero di buon inizio e buona fine a tutti coloro che, in qualunque forma, sostengono e partecipano alle attività sportive. Le sue porte restano sempre aperte per chiunque, grandi e piccoli, desideri avvicinarsi a questo sport unico, formativo e capace di creare legami profondi dentro e fuori dall’acqua.

