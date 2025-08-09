Stefano Catena resta dov’è. Il centrale civitavecchiese, cresciuto nel settore giovanile dell’Asp, fino a diventare un perno della prima squadra, continuerà ad indossare la maglia di Mondovì, squadra piemontese della provincia di Cuneo. Catena, classe 1992, è tornato a giocare per la sua squadra lo scorso anno, al termine di due stagioni di inattività.

Ma la voglia di continuare a dare il suo contributo e vivere pienamente la sua passione non si è mai spenta ed è pronto per affrontare al meglio il prossimo campionato di serie B, dove Mondovì si presenterà da matricola, avendo conquistato lo scorso maggio la promozione nella categoria nazionale, dopo tre anni in cui il bersaglio non veniva centrato.

«L'anno scorso abbiamo condiviso insieme la voglia di alzare l'asticella e ci siamo riusciti – ha affermato la società con un post sui social network – nella sua carriera i campionati nazionali sono sempre stati il suo giusto habitat. Stefano ancora con noi». Catena negli anni ha militato in squadre di Serie A2 e A3, come Sigma Aversa, Gioiella Gioia del Colle, Aurispa Alessano, Aurispa Libellula Lecce e nel Vbc Mondovì, nella stagione 2021/2022.

