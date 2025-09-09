Damiano Caponero si sposta, ma di pochi chilometri. Il civitavecchiese giocherà ancora nel campionato di serie A2, ma non più con la calottina del Latina, ma con quella dell’Anzio, dove ha vissuto anche giorni importanti, quando i neroniani militavano nella serie A1. A dare l’annuncio è stato direttamente il club anziate, con l’ex giocatore di Snc, Koper e Sport Management che ha raggiunto l’accordo con il presidente Francesco Damiani, assieme ad un altro ex che torna in squadra, come Giovanni Barberini. Quindi un’altra possibilità di mettersi in mostra per Caponero, ormai diventato un giocatore di esperienza nel quadro del campionato cadetto e, come detto, con alcune partecipazioni anche all’A1.

«Sono lieto di ritornare a far parte di una società - afferma Damiano Caponero in un intervento sulle pagine social dell’Anzio - che si è sempre contraddistinta per la serietà ed i sani principi di questo sport. Siamo un ottimo gruppo e sono sicuro che, con il buon lavoro, ci potremmo togliere belle soddisfazioni. Sono pronto a dare il massimo».

