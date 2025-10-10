Talamone ha fatto da cornice al 17° Campionato Italiano Disabili di pesca nella specialità canna da riva da mare. L’associazione locale Canna da Riva “Sudpesca” era rappresentata in gara da tre atleti: Giada Zumpo, Mariangela Donti e Luigi Perla. La manifestazione ha visto una significativa partecipazione agonistica, con atleti di spicco provenienti da tutta Italia.

La competizione, che si è svolta con la canna da riva nel porto Garibaldino, è stata vinta da Fabio Coscia "tarquiniese" della Lenza Orvietana. Gli atleti civitavecchiesi hanno sfiorato il podio con ottimi piazzamenti: Luigi Perla si è classificato al 4° posto, Mariangela Donti al 5° posto e Giada Zumpo al 7° posto. La prevista gara di pesca con canna da natante, che si sarebbe dovuta tenere la domenica, è stata annullata a causa delle condizioni meteo sfavorevoli.

«Siamo estremamente soddisfatti per queste due intense giornate – affermano dalla Canna da Riva – sono state trascorse non solo con i nostri atleti, ma anche con i numerosi partecipanti provenienti da tutta Italia. Questi eventi rafforzano in modo tangibile il senso di comunità e integrazione, cementano le amicizie costruite tra i partecipanti e mettono in luce le notevoli capacità dimostrate, valorizzando al contempo lo spirito di squadra e di gruppo. Lo sport, in questo caso la pesca sportiva, riveste un significato fondamentale per le persone con disabilità.

Va ben oltre il mero esercizio fisico, configurandosi come un potente strumento di inclusione sociale, di crescita personale e di promozione del benessere a 360 gradi. Un sincero e doveroso ringraziamento a tutti coloro che ci hanno supportato in questa due giorni: alla società Sudpesca di Battipaglia per il prezioso supporto con materiali e attrezzature. Alla Lega Navale Italiana di Civitavecchia, al suo Presidente Dario Iacoponi e a tutto il Direttivo per l'indispensabile supporto logistico negli spostamenti degli atleti. L'appuntamento è al prossimo anno! Chissà che non sia finalmente l'occasione per aggiudicarci l'ambito titolo italiano».

