Il ripensamento non c’è stato. In una lettera indirizzata ai membri del Consiglio Direttivo della Cestistica, Maurizio Campogiani ha ringraziato gli stessi per la fiducia e la stima accordati ma ha, altresì, confermato la sua scelta di dimettersi da direttore sportivo della prima squadra. «Tra le motivazioni – si legge nel comunicato del club rossonero - oltre a quelle personali, la necessità di favorire un rinnovamento per quanto riguarda la conduzione della prima squadra. Rimarrà, comunque, all’interno dei quadri societari mettendo a disposizione la sua esperienza e le conoscenze acquisite nel basket, non solo locale, nel corso degli anni». Quindi i tentativi della società del presidente Stefano Rizzitiello sono stati vani, con la dirigenza che dovrà fare un passo oltre Campogiani, alla conclusione delle due settimane che sono passate da quando l’ormai ex ds ha deciso di lasciare l’incarico.

