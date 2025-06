Inizio di settimana con il botto per la Nuova Pescia Romana che si conferma la compagine più attiva tra le provinciali nel contesto del calcio mercato ed ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Jacopo Francavilla. Questa la presentazione del club. “ La Nuova Pescia Romana è lieta di annunciare un altro importante rinforzo per il reparto offensivo in vista della prossima stagione: diamo un caloroso benvenuto a Jacopo Francavilla, attaccante classe 2003! Nonostante la giovane età, Jacopo vanta già un curriculum di assoluto spessore e un'esperienza significativa tra i "grandi": E’cresciuto tra le giovanili di Montalto e Capalbio, ha poi vissuto l'emozione della Primavera del Grosseto, arrivando anche ad esordire in Lega Pro! Esperienza in Serie D e Coppa Italia: Un passaggio fondamentale nel Gavorrano in Serie D, dove si è distinto da protagonista contribuendo alla vittoria di una prestigiosa Coppa Italia! Eccellenza e Promozione: Ha poi calcato i campi dell'Eccellenza con il Piombino, prima di misurarsi in Promozione con la maglia del Sant'Andrea e successivamente al Fonteblanda che ringraziamo per aver concesso la presentazione. Ora è pronto a mettere a disposizione della Nuova Pescia Romana il suo fiuto per il gol, la sua grinta e la sua esperienza, con l'obiettivo di segnare ancora e di essere un protagonista assoluto nei campionati laziali! Siamo felici di averlo con noi e certi che Jacopo darà un contributo fondamentale alla nostra squadra in Promozione! Benvenuto in biancoceleste, Jacopo! In bocca al lupo per questa nuova avventura!. Sempre nel campionato di Promozione continua a snocciolare le conferme la formazione dell’Atletico Capranica. L’ultima che segue a quelle già pubblicate riguarda Leonardo Felici, esterno, classe 2003: “Arrivato nel mercato invernale, l'esterno classe 2003 si è fatto apprezzare fin da subito per le sue notevoli qualità tecniche e la sua incredibile corsa. Un vero polmone sulla fascia, con un passato nella Primavera della Lazio, Leonardo è pronto a ritagliarsi uno spazio ancora più importante nel prossimo campionato. Siamo sicuri che continuerà a macinare chilometri e a fare la differenza sulla fascia per i nostri colori”! Sul fronte panchine annuncio ufficiale del Tarquinia Calcio per la nuova guida affidata al tecnico Paolo Caputo: “ La società Tarquinia Calcio è lieta di annunciare che Paolo Caputo guiderà la prima squadra nella stagione 2025/2026, nel campionato di Promozione! Allenatore preparato e motivato, Mister Caputo arriva con una chiara visione: lavorare con passione, valorizzare i giovani talenti del territorio e costruire un gruppo solido, affamato e determinato. Con il suo entusiasmo, la sua mentalità vincente, siamo certi che saprà trasmettere alla squadra i valori che ci contraddistinguono: lavoro, cuore e determinazione”.