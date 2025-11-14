Un pari sul campo del Formello. Nella seconda giornata di Eccellenza l’Academy Women non va oltre l’1-1. A segnare Bonislaswska, terzino con il vizio del gol. In porta torna Valeri dopo l’assenza alla prima giornata, in difesa le due centrali sono Proietto e Anania, sulle corsie esterne Bonislaswska e Contadellucci. In mezzo al campo Iannetti e Cammareri, poi il tridente Boccanfuso, Gianni e Giorgi dietro alla punta Pietrobattista. Questo l’undici titolare.

È una bella partita e dopo 7 minuti la sbloccano le romane dopo un batti e ribatti dentro l’area di rigore. Le tirreniche non si abbattono e al 32’ Gianni per poco non trova l’angolino. Al 38’ bella azione delle ladispolane, il pallone arriva a Bonislaswska che di prima fulmina il portiere per la rete dell’1-1. Si va negli spogliatoi.

Al 10’ della ripresa Perigli fa rifiatare Giorgi e inserisce Scognamiglio. Al 20’ altra occasione per Gianni che non è fortunata e non lo è nemmeno al 30’ quando colpisce il palo. Il Ladispoli di mister Perigli ospiterà Borgo Palidoro nella terza giornata reduce dalla sonora sconfitta per 7-0 contro Roma City.

