E’ stato un fine settimana all’insegna delle finali della Coppa Provincia Viterbo per il calcio giovanile provinciale, tutto organizzato ottimamente dalla Delegazione Provinciale della Figc di Viterbo. Assegnate le Coppe Provincia delle categorie Under 19, 17 e 16. Nella finalissima dell’Under 19 giocata a Monterosi il Canale Monterano ha vinto il trofeo battendo per 4-2 la Fulgur Tuscania in un confronto avvincente e dove alla fine del primo tempo conduceva la formazione di Tuscania. La Coppa Under 17 che si è giocata venerdì sera in notturna sul campo neutro di Soriano nel Cimino ha decretato il successo del Tarquinia Calcio vincente per 2-1 contro i pari età del Tolfa ed infine nella Coppa Provincia Under 16 trionfo della squadra del Monterosi che sul campo neutro di Vignanello ha battuto per 1-0 il Castel S.Elia al termine di una gara molto combattuta. Va ricordato che la scorsa settimana la formazione della Romaria aveva portato a caa la Coppa Provincia Under 15 superando sul campi neutro di Ronciglione per 3-1 il Monterosi. Nel prossimo week-end si giocherà per vincere l’ultima Coppa Provincia di Viterbo ancora in palio che è quella della categoria Under 14 tra le squadre della Flaminia e della Fulgur Tuscania.