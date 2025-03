Un’altra giornata di Volley e precisamente nel girone C di Serie C, è già in archivio. E le ragazze della Pallavolo San Giorgio, allenate da coach Pascali, cadono in casa per merito di una buona Rim Sport Cerveteri. Ospiti che, nonostante una gara intensa da ambo le parti, si impongono a loro volta con un netto 1-3 attraverso i seguenti parziali: 25-20/22-25/13-25/17-25.

LA PARTITA. A dimostrazione di ciò, i set andati in scena fanno trapelare il completo andamento della sfida. Il primo parziale, conclusosi con il momentaneo vantaggio di 25-20 per la compagine ospitante, è risultato essere soltanto una vera e propria illusione per quest'ultima. Di lì in poi, un crollo sia a livello tecnico che mentale che ha permesso al Cerveteri di acquisire fiducia e di ribaltare l'iniziale svantaggio con grande qualità. Discorso diverso, quindi, per il secondo set, chiusosi sul punteggio di 22-25. Nonostante la San Giorgio abbia condotto per buona parte del tempo senza accusare particolari difficoltà, improvvisamente si è ritrovata sotto. Una serie di battute realizzate dalle avversarie, sono risultate efficaci ai fini di un rientro in partita. La stanchezza si fa sentire e le maccaresane calano di intensità. Cerveteri ne approfitta e in un batter d’occhio conquista prima il terzo parziale per 13-25 e poi il quarto set per 17-25, decretando una tanto sofferta vittoria.

