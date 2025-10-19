Cambiano le stagioni ma i risultati cambiano poco. Una vera debacle quella che si è appena consumata al PalaAvenali tra i padroni di casa del Città Futura e la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia 1948. I rossoneri di coach Gabriele La Rosa hanno giocato solo i primi tre minuti, poi il match è praticamente finito con il pesante parziale di 23-0 maturato già a inizio secondo quarto.

Da quel momento in poi la sfida ha avuto un solo padrone: i capitolini, precisi e aggressivi, hanno allungato con continuità, mentre i civitavecchiesi non sono mai riusciti a reagire né a trovare fluidità offensiva. Nel secondo tempo, il divario si è ulteriormente ampliato, fino al definitivo 85-50. Una sconfitta pesante per la Cestistica, che dopo la vittoria del turno precedente, cade bruscamente. Ora però per la Ste.Mar si apre un’occasione importante: doppio turno casalingo per cercare immediato riscatto e restare in corsa per i playoff.

@RIPRODUZIONE RISERVATA