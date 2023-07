Mandato in soffitta il nome Elite dalla FIGC, da quest’anno questo traguardo per le società è sostituito dalla dicitura 3^ Livello, così come agli annali calcistici la trasferta a Riccione e il Pulcino d’Oro, da quest’oggi ci si prepara per la stagione prossima.

Alcune le novità, a partire dal responsabile della giovanissima cantera nerazzurra, anche se quello che ha contraddistinto questo settore rimarrà solido a far da fondamenta. Salutato Andrea Gualtieri, al quale la società ha rivolto i più sinceri apprezzamenti e ringraziamenti,è stato annunciato il nuovo responsabile della Scuola Calcio di 3^ Livello: Bruno Dignani. Da anni nel settore come responsabile, tra l’altro in possesso del patentino UEFA C, è la giusta figura per un’ulteriore crescita sportiva dei ragazzi nerazzurri, in un connubio calcistico ed educazionale che verrà perpetrato e non solo mantenuto. Al suo fianco rimarrà Andrea Gualtieri con la qualifica di direttore tecnico, mentre la parte riguardante la comunicazione interna sarà ancora tra le mani di Maurizio Conti.

Ci può presentare la squadra (mister compresi) che condurrà la scuola Calcio nerazzurra nella prossima stagione?

«Intanto vorrei cominciare con il ringraziare le alte cariche del Civitavecchia 1920, che hanno scelto e ritenuto che il sottoscritto possa dirigere la Scuola Calcio nerazzurra per la stagione calcistica che sta per cominciare. Anche se le mie origini non sono civitavecchiesi, confesso a tutti che intraprendo questa nuova avventura con molta emozione. Quella stessa emozione che ho provato quando dallo scorso anno mio figlio ha indossato i colori di questa città. Nell’iniziare a salutare tutti i tifosi nerazzurri, vado a presentare lo staff completo per la stagione 2023/2024 della Scuola Calcio. In “primis”, ritenendo di tenermi accanto coloro che lo scorso anno calcistico hanno fatto un buon lavoro, annuncio che Andrea Gualtieri oltre ad istruire un gruppo sarà il mio direttore tecnico mentre a Maurizio Conti, anch’esso riconfermato, rimangono le mansioni della comunicazione. Per quel che concerne i tecnici, vado a presentarli nelle loro categorie di riferimento: Categoria 2011 (Esordienti) – Galardo Cristian; Categoria 2012 (Esordienti) – Della Camera Eugenio; Categoria 2013 (Pulcini) – Gualtieri Andrea; Categoria 2014 (Pulcini) – La Rosa Giacomo; Categoria 2015 (Primi Calci) – Fastella Livio – Incorvaia Gianluca; Categoria 2016 (Primi Calci) – forcella Piero; Categoria 2017/18/19 (Piccoli Amici) – forcella Piero. Nell’insieme ho cercato di confermare i tecnici che già erano presenti in società, ci sono riuscito per la maggior parte. Credo che partire da chi già conosce l’ambiente sia fondamentale».

Si rappresenterà la città, questo già sarà uno stimolo.

«Come già detto sono emozionato, ma chi mi conosce bene sa che sono anche ben determinato. Quindi la risposta è assolutamente sì, avere la direzione della Scuola Calcio nerazzurra per me significa raggiungere l’apice in un contesto cittadino dove sono presenti tante società. Il Civitavecchia Calcio, ho avuto modo di constatare, ha un blasone ben rispettato ed una tifoseria “molto calda” al seguito (anche nella scuola calcio), motivo per cui i miei gruppi meritano di essere presenti alle competizioni più importanti e misurarsi con società altrettanto titolate. Tutto questo aumenta lo stimolo di far bene e, naturalmente, di far crescere tutto il settore sia tecnicamente che nei numeri. Anche se in silenzio ho già cominciato a lavorare da un po’, non sono avvezzo a farmi trovare impreparato».

Con anni di calcio alle spalle a livello di coordinamento, come pensa che sarà la Scuola Calcio nerazzurra?

«Ho avuto all’inizio un’avventura di due anni come istruttore nella Scuola Calcio, successivamente ho intrapreso questo ruolo da circa cinque anni, tutti fatti al DLF società ormai amica del Civitavecchia 1920. In ambito cittadino sono convinto, senza far nomi, di aver imparato dai migliori. Tutto ciò che ho acquisito, questo bagaglio, questa “metodologia” verte che l’obiettivo principale è la formazione ed educazione sportiva dell’allievo, attraverso un percorso per tappe e per capacità di apprendimento e dove la centralità è l’allievo stesso. Tutto ciò sarà applicato anche qui alla Scuola Calcio del Civitavecchia 1920, e chi ne farà parte avrà un’istruzione/educazione sportiva e calcistica completa dalla “A” alla “Z”. Noi, io prima di tutti, abbiamo la responsabilità di ciò che viene insegnato ad un bambino, motivo per cui preciso che tengo molto al mantenimento del titolo di Scuola Calcio di 3° livello (Èlite) ed alla partecipazione al programma A.S.T. (Area Sviluppo Territoriale), percorso intrapreso già dallo scorso anno».

Scuola calcio: vince chi si diverte. Quanto è fondamentale far si che i bambini a questa età, oltre il valore sociale di questo sport, prima di tutto si divertano?

«Che si divertano è vitale, come può un bambino di una scuola calcio uscire dal campo di gioco e non essersi divertito? Personalmente, mi rifaccio sempre ad alcuni passi della Carta dei Diritti dei Bambini, ovvero il bambino “ha il diritto di non essere un campione” ed “ha il diritto di divertirsi e giocare”. I miei Istruttori, che io definisco il mio Staff, hanno il dovere e la responsabilità di insegnare a giocare a calcio e l’educazione sportiva a tutti i bambini nello stesso modo, affinché escano dal campo felici e soddisfatti di ciò che hanno fatto, con il conseguente obiettivo che le loro famiglie prendano fiducia nei nostri metodi. Il sorriso di ogni bambino del Civitavecchia 1920 sarà il nostro biglietto da visita».

