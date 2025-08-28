Gli allenamenti sono ufficialmente partiti e il Dlf è nel pieno della preparazione atletica per poter affrontare al meglio il campionato di Prima Categoria, che prenderà il via il prossimo 5 ottobre con il debutto nel torneo. Cosa ha intenzione di fare il Trifoglio nel corso della stagione? Ne parla mister Flavio Borreale, volto conosciuto dalle parti del Flavio Gagliardini. Un gradito ritorno per lui tra le file del Dlf, è la terza “avventura” tra i biancoverdi.

L’inizio calcistico è proprio nel settore giovanile del Dlf, oramai una decina di anni fa, per poi passare dapprima alla preagonistica della Leocon e subito dopo fare il salto con i piu grandi al Sorano, squadra Toscana che militava in prima categoria. Il tecnico, poi passato anche dall’Atletico Santa Marinella, sposa di nuovo i colori biancoverdi, vince il campionato Juniores Provinciale, regalando così al Dlf la categoria Regionale. Il resto è storia recente, si giovane ma con esperienza su tutti i fronti, per una stagione che si spera sia ancora da protagonista.

«Sono contento di questa opportunità e della chiamata della società – dichiara mister Flavio Borreale – che ringrazio. È una realtà che già conosco in cui mi sono trovato bene in passato, e credo ci siano tutti i presupposti per lavorare bene e in maniera seria, che erano le cose principali che cercavo per rimettermi in gioco. Con il direttore Maurizio Verde, abbiamo voluto dare continuità al lavoro svolto lo scorso anno, mantenendo lo zoccolo duro della scorsa stagione, a cui sono stati aggiunti prevalentemente ragazzi giovani ma con gia qualche stagione di prima squadra alle spalle, e qualche elemento piú esperto che conosce bene le difficoltà della categoria.

Posso dire che sono particolarmente contento della rosa soprattutto perché sia i nuovi che i vecchi sono tutti ragazzi seri, che hanno voglia di lavorare e di migliorarsi, presupposto fondamentale per creare un gruppo ed un ambiente di lavoro sano. Lavoreró insieme al mio staff, composto da Salvatore De Caro, allenatore in seconda con cui collaboro da diversi anni, dal preparatore atletico Andrea Scordía e Giuseppe Buonincontro come dirigente accompagnatore. Tornando all’attualità della squadra, sono convinto che questa squadra abbia il potenziale per giocarsela con tutti, indipendentemente dal girone in cui verremo inseriti. L’obiettivo principale sarà quello di lavorare al massimo e con costanza ogni settimana per cercare di sfruttare quel potenziale a pieno».

