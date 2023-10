Sei punti in tre gare. Il Borgo San Martino ha iniziato bene il campionato di Prima Categoria, mettendo a segno un successo, anche se di misura, domenica contro una delle candidate alla vittoria, l'Atletico Santa Marinella.

«Una vittoria che ci carica, che mi ha fornito nuove indicazioni sulla squadra, a mio avviso ancora in rodaggio. Possiamo fare molto di più - dice fiducioso Gabrielli- , abbiamo i mezzi per fare un bel campionato, grazie a dei giocatori che sono un lusso per questa categoria . Voliamo bassi, per natura sono prudente, non sono in grado di poter dire dove potremo arrivare. Se lavoriamo bene, ci alleniamo con serietà, potremo toglierci qualche bella soddisfazione».

