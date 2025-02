Un cammino altalenante quello del Borgo Palidoro, che non riesce a dare continuità ai risultati. Contro il Grifone, domenica scorsa, è arrivata una sconfitta, che tuttavia può anche starci sul campo della formazione gialloverde, in lizza per la vittoria finale. La squadra di mister Caputo ora si dovrà preparare ad affrontare il prossimo impegno con determinazione. Ad oggi, se dovesse chiudersi il campionato, gli amaranto sarebbero salvi per via della differenza di punti con la terzultima. Siccome il girone di ritorno è cominciato da due giornate, è prematuro fare pronostici.

«Direi di sì - spiega il direttore sportivo Commentucci - in generale posso dire che ce la giochiamo con tutti. Sprechiamo molte palle, cosa che non deve succedere, poiché di punti ne abbiamo persi. Caputo sta facendo un ottimo lavoro, è un allenatore di spessore, ci sta facendo crescere. Dobbiamo avere più attenzione ed essere più concreti».

Prossimo avversario sarà il Pescia Romana e contro i maremmani è vietato sbagliare.

