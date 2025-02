Torna al successo il Borgo Palidoro che batte in casa la Pescia Romana per 2-1. La formazione di mister Paolo Caputo riesce a collezionare una buona prestazione grazie alla quale riesce ad imporsi su i maremmani. Le reti portano le firme di Savarino e Cesaro.

Il Fregene Maccarese di Natalini, militante nel girone C, archivia il pareggio ottenuto la scorsa settimana sul campo della Lvpa Frascati e ritorna al successo davanti al pubblico amico battendo per 2-1 la Vigor Perconti. In gol Scifono e Di Vilio.

