Scontro salvezza del Borgo Palidoro, chiamato ad affrontare la trasferta di Palocco, una gara spartiacque in chiave salvezza. Gli amaranto con la vittoria di domenica scorsa vinta con il Santa Marinella si sono chiamati provvisoriamente fuori dalla zona calda della classifica. Con 37 punti all’attivo sperano di potere vincere per distaccarsi di cinque punti dal Palocco.

«Non è una partita agevole, ci aspettano con il coltello tra i denti - ha affermato il direttore sportivo Commentucci - ci andiamo a giocare una posta in palio importante, contro una formazione che non può permettersi di compiere passi falsi. Noi, invece, siamo consapevoli che pur avendo compiuto un passo in avanti, siamo in una situazione pericolosa di classifica, in cui basta poco per essere risucchiati nelle zona calde. Pertanto, concentrazione e carattere per andare a Palocco e augurarci di prendere punti preziosi».

