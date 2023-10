Continua a mietere successi il vivaio dell’Aureliano Tennis Team che nel weekend appena trascorso aggiunge al proprio palmares tre titoli regionali con tre allieve della Scuola Tennis. Il primo traguardo arriva con il titolo di campionessa regionale di doppio e vice campionessa di doppio per Sofia Lupo u14 femminile e prossima classificata 2.7. Con un ottimo terzo posto guadagnato sui prestigiosi campi del Kipling di Roma, Vittoria Molinari mette una seria ipoteca sulla sua prossima classifica 3.3 under 12 femminile, mentre Vittoria Garavelli si guadagna i punti per scalare la sua personale classifica a 2.6. I successi sono frutto dell’impegno e della qualità del lavoro svolto dai maestri Marco Pantoni, Andrea Gallo, Francesco Egidi e Leandro Mariani che quotidianamente allenano queste ragazze con dedizione e professionalità, a dimostrazione che si può fare un ottimo lavoro anche in provincia, lontani dai grandi circoli più blasonati ma senza investire le cifre folli del tennis capitolino. L’ Aureliano Tennis Team e’ una realtà sportiva a misura di famiglia e dai ragazzi dal Minitennis agli agonisti i giovani tennisti possono crescere nelle nostre strutture seguiti da personale qualificato con grande esperienza e dedizione al lavoro. A dimostrazione che proprio i più piccoli sono vanto e futuro dell’ATT, arriva anche la convocazione al raduno U10 provinciale di due piccole tenniste, accompagnate presso il circolo Eschilo 2 di Roma dal maestro Claudio Rotella, che domenica hanno fatto ben figurare raccogliendo dai maestri presenti note di merito per comportamento e tecnica. Infine, il prossimo gemellaggio con una scuola di tennis svizzera che sarà ospitata presso il circolo di Santa Marinella.

