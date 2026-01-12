Momento importante della stagione per l’Atletico Civitavecchia. I gialloblù saranno impegnati domani alle 21 nell’andata degli ottavi di finale della Coppa Lazio di serie C2. Si gioca al San Liborio Stadium e l’avversario non è per nulla semplice per il quintetto di Fabrizio Nunzi, chiamato a fare bene contro il Don Bosco Cinecittà. I romani sono secondi nel loro girone ed arrivano da cinque vittorie consecutive. La classifica dice -7 dalla capolista Pavona Sant’Eugenio, ma devono recuperare una partita. Quindi un incrocio molto duro per Leone e compagni, che continuano ad alternare buoni risultati ad altri meno convincenti. Unico assente Todaro per motivi di lavoro, per il resto squadra al completo.

«Questa sfida va vista nell’ottica del doppio confronto – dichiara mister Fabrizio Nunzi – domani cercheremo di fare risultato, ma la qualificazione verrà decisa al ritorno. Affrontiamo una squadra molto forte, sono potenzialmente vicini alla vetta, perciò l’impegno sarà probante contro una candidata alla vittoria del campionato. E’ comunque un match entusiasmante e vogliamo metterci alla prova. Speriamo di fare una buona gara».

@RIPRODUZIONE RISERVATA