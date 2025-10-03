Dopo settimane di preparazione, movimenti di mercato e l’entusiasmo crescente di un ambiente in fermento, l’Atletico Focene è pronto a scendere in campo per l’esordio ufficiale in Prima Categoria. L’appuntamento è fissato per domenica 5 ottobre alle ore 11 in quel dello stadio “Nannini”. L'impianto sportivo, situato in via dei Dentali 122, vedrà la formazione guidata da mister Cuffaro affrontare il Play Selva Candida nella giornata che andrà ad inaugurare il girone C 2025-2026. A tenere banco in casa Focene, nelle ultime ore, è stato l’arrivo di un rinforzo di assoluto spessore: si tratta di Matteo Benedetti, ex capitano e bandiera del Fiumicino, che ha deciso di sposare il progetto portando con sé carisma, esperienza e una leadership naturale. Un innesto importante, sia dentro che fuori dal campo, che alza il livello qualitativo e mentale della rosa a disposizione del tecnico. La sfida con il Play Selva Candida rappresenta subito un banco di prova dal grande significato, per testare le ambizioni dell’Atletico, che ha lavorato duramente durante la preparazione estiva per arrivare al meglio all’appuntamento. Occhi puntati, dunque, sui nuovi innesti, ma anche sul gruppo storico, chiamato a fare da collante in questa nuova avventura. Concentrazione e umiltà, consapevoli però che ogni punto sarà fondamentale in un campionato lungo e competitivo come la Prima Categoria.

