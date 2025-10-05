Esordio da sogno per l’Atletico Civitavecchia in Serie C2. Al San Liborio Stadium, i gialloblù di Andrea Consalvo inaugurano la stagione con una vittoria emozionante per 2-1 sul Real Fiumicino. Dopo un avvio complicato, segnato da un errore difensivo che regala il vantaggio agli aeroportuali, l’Atletico reagisce con carattere e determinazione, mostrando già i primi segnali del nuovo assetto tattico voluto dal tecnico al debutto in panchina. A trascinare la squadra è il capitano Damiano Leone, autore di giocate decisive e di grande personalità, mentre il mattatore della serata è Nistor, che firma prima il pareggio su tiro libero e poi il gol vittoria nei secondi finali, facendo esplodere la gioia dei tifosi di casa.

«Non è stata una gara bella, sia da parte nostra che degli avversari – commenta mister Consalvo – ma prendiamo questi tre punti con grande gioia. Abbiamo margine di miglioramento e tanto lavoro davanti a noi».

In parallelo, il Quartiere Campo Dell’Oro ha vissuto un esordio completamente diverso. Sconfitto 4-2 in casa dal Città Eterna, il QCO ha mantenuto a lungo il possesso palla senza riuscire a trasformarlo in occasioni concrete, subendo la maggiore determinazione degli avversari. Le reti di Saraceno e Pernelli hanno solo parzialmente ridotto lo svantaggio.

Mister Umberto Di Maio non cerca alibi: «Forse è la peggior partita del mio biennio al QCO. Siamo stati superficiali, poco aggressivi e poco concreti. La responsabilità è di tutti, me compreso». Due esordi agli antipodi per le squadre civitavecchiesi: l’Atletico parte con entusiasmo, grinta e capacità di reagire nei momenti decisivi, mentre il QCO dovrà lavorare intensamente per ritrovare cattiveria, concretezza e incisività in campo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA