La preparazione atletica comincerà solo tra qualche settimana, ma l’Atletico Civitavecchia è già pronto per affrontare la prossima stagione, come dimostra il calendario di amichevoli, già messo in atto da mister Andrea Consalvo. Debutto nella serie di test sabato 6 settembre, fuori casa, contro il Parma Letale, squadra che militerà nel prossimo campionato di C1.

Una settimana dopo la trasferta sarà al PalaTorrino di Roma per un triangolare contro Lazio Sud, anch’essa nella massima categoria regionale, e con Real Fiumicino, in quello che potrebbe essere un anticipo del nuovo campionato. Ancora Capitale al PalaOlgiata per il match del 20 settembre contro l’Aranova, in quello che sarà un confronto di prestigio, perché i rossoblù sono iscritti al campionato di serie B.

Mercoledì 24 debutto casalingo al San Liborio Stadium contro il Fiumicino. Il pre-campionato si concluderà con il memorial Antonio Mammoli, che potrebbe svolgersi sabato 27 settembre con un triangolare, al quale potrebbero partecipare delle squadre locali. Il sabato successivo, invece, scarpini ai piedi per il debutto nel campionato di serie C2.

@RIPRODUZIONE RISERVATA