L’Atletico esce dalla Coppa Lazio di serie C2 con una buonissima prova. Al San Liborio Stadium i gialloblu hanno ceduto per 5-4 agli Ulivi Village, ancora vincitori dopo il 3-1 dell’andata. Quindi termina l’avventura nel torneo del quintetto di Massimo Pierantoni. Partenza al fulmicotone dei civitavecchiesi, che al 17° sono già sul 3-0, grazie al gol del vantaggio di Smeraglia ed alla doppietta di rapina di Leone.

Ma successivamente viene fuori la maggior tecnica degli ospiti, che ribaltano la situazione e pareggiano. L’Atletico ha una formazione completamente rivisitata per le assenze e va ancora avanti con Leone, prima del nuovo acuto romano, giunto anche per un “gol-non gol”, sembrato ai più da non concedere in favore degli Ulivi Village. Alla fine giunge un’altra sconfitta, forse non meritata per quanto visto in campo. Da ora in poi la società gialloblu potrà concentrarsi esclusivamente sul pianificare la prossima stagione.

«I ragazzi hanno disputato un’ottima partita – afferma mister Massimo Pierantoni – nonostante fossimo con una formazione ridotta. Davvero un peccato, penso che con un paio di elementi in più, avremmo anche potuto ottenere la qualificazione ai quarti di finale. Ma sono contento di come i ragazzi hanno approcciato l’incontro e di come l’hanno portato avanti con grinta e determinazione».

@RIPRODUZIONE RISERVATA