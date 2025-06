L’ultima Coppa Provincia della Delegazione Figc di Viterbo per la stagione 2025/2026 è stata assegnata. Nella finalissima della categoria Under 14 giocata sul campo neutro di Villa San Giovanni in Tuscia successo per 2-1 della Flaminia Calcio al termine di una combattuta finale contro la Fulgur Tuscania. Grande entusiasmo nel clan civitonico quando il presidente Angelo Moracci ha consegnato la Coppa Provincia al capitano dei vincitori che con questo successo hanno ottime chance di aver guadagnato il titolo regionale di categoria per la prossima stagione. Onore anche alla Fulgur Tuscania che con sportività ha accettato la sconfitta. Ede ecco tutto il riepilogo delle Coppe Provincia Viterbo che sono state assegnate in questo finale di stagione: Terza Categoria (Evergreen Civitavecchia); Under 19 (Canale Monterano); Under 17 (Tarquinia Calcio); Under 16 (Monterosi Calcio); Under 15 (Romaria); Under 14 (Flaminia Calcio)