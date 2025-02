Oltre il risultato, l’Asp Civitavecchia c’è. La seconda giornata di ritorno del campionato di serie C femminile ha offerto al pubblico del Palazzetto Insolera-Tamagnini una sconfitta spettacolare in cui il sestetto rossoblu ha dimostrato la grinta necessaria per affrontare a viso aperto una squadra come Terracina, seconda in classifica e in lotta per la promozione in serie B2.

Oltre il lato emotivo anche l’aspetto tecnico è stato esaltante: un gruppo di ragazze che finalmente in questa stagione ha trovato un identità e riesce a tratti anche ad emozionare il pubblico, come sabato pomeriggio.

Dopo una partenza stentata nel primo set perso, l’Asp Civitavecchia è salita in cattedra cambiando passo e incisività pareggiando i conti nel secondo parziale vinto. La stanchezza nel terzo set ha determinato il calo di tensione con le civitavecchiesi che hanno subito il ritorno del Terracina. Nel quarto set il pubblico in tribuna non ha potuto fare a meno di emozionarsi con la cavalcata delle rossoblu che a testa alta prendeva il largo sulle ospiti, con alcuni punti giocati davvero bene e con un intensità da categoria superiore da entrambe le parti: il sestetto del capitano Federica Belli ha lottato fino alla fine del set quando per il Terracina è andata in battuta Giulia Mordicchi che con le sue battute ha risolto la partita a favore delle ospiti per il risultato finale di 1-3 (16/25 - 25/19 - 11/25 – 23/25).

Deluso per la sconfitta ma galvanizzato dalla prestazione il tecnico Giovanni Guidozzi: «Oggi è stata di gran lunga la partita migliore del campionato, abbiamo giocato veramente alla pari contro una delle squadre più forti del campionato. Sono anche sorpreso ma c’è comunque l’amaro in bocca per aver perso. Purtroppo sul 23/21 per noi nel quarto set è andata in battuta per loro una giocatrice di due categorie superiore e ha risolto la partita. Comunque grande prestazione delle ragazze, dobbiamo continuare a lavorare così per centrare gli obiettivi che ci siamo dati».

Dopo 15 partite l’Asp Civitavecchia si conferma al sesto posto nel girone A con 23 punti ed è la prima del gruppo di centro classifica che comprende a seguire Prometeo con 22 punti, Marconi Stella e Anguillara 17.

