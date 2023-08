L’Asd Pallavolo Civitavecchia ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore per la prima squadra femminile che sarà impegnata nel campionato di serie C. Si tratta di Giovanni Guidozzi, un tecnico di esperienza e qualità che ritorna nell’ambiente Asp dopo aver guidato le rossoblù in serie D dieci anni fa e reduce da una esperienza di alto livello con l’Altino Volley protagonista della promozione in serie A2 nella stagione 2020/2021.

Giovanni Guidozzi dirigerà la preparazione della partita e gli allenamenti dedicando particolare attenzione all’aspetto strategico e tattico oltre allo studio statistico degli avversari. A completare lo staff tecnico ci saranno anche Andrea Cernicchiaro come vice allenatore e Mario Rezzonico in qualità di preparatore atletico.

«Un inserimento importante nel solco della tradizione societaria - afferma il club rossoblu - sempre finalizzata al confronto, all’inclusione e alla contaminazione dei saperi. Coach Guidozzi farà infatti parte dello staff che, guidato dal direttore tecnico Giancarlo de Gennaro, curerà il Progetto Futuro, il cui obiettivo principale sarà la crescita dei primi trenta atleti del club rossoblu, attraverso la partecipazione a quattro campionati diversi».

Nel comunicato la Pallavolo Civitavecchia ha presentato anche il primo acquisto della serie C: Elisa Fabeni, atleta di comprovata esperienza, già nota ai tifosi rossoblu per il suo contributo con la CivitaLad nei campionati B1 e B2.

