Con ancora sei giornate da disputare e la certezza di aver conquistato la salvezza nel campionato di serie C, la 3epc Asp Civitavecchia si prepara ad affrontare la trasferta contro l’Olimpia Volley Sora in modalità attacco. A Sora domani alle 17.30 le ragazze capitanate da Federica Belli, a cui si è recentemente aggiunta la schiacciatrice Mara Torresi, affronteranno una squadra che lotta per non retrocedere. Questo può dare alle rossoblu l’opportunità di scalare ancora la classifica del girone A che vede la squadra civitavecchiese brillantemente sesta con 31 punti. «Anguillara, Marconi Stella e Promoteo sono veramente delle belle squadre ed essere davanti a loro in classifica da ancora più motivazione al nostro lavoro» dichiara l’allenatore Giovanni Guidozzi «Ora andiamo a Sora ad affrontare una trasferta sul difficile campo del Sora che ci darà del filo da torcere dovendosi salvare». Nel campionato di serie C maschile l’Etruria Volley riceverà il Rim Cerveteri al Palazzetto Comunale di Tuscania sabato alle 20.15. L’obiettivo della squadra gialloblù è vincere per risalire la classifica che si è complicata recentemente con 25 punti che valgono l’undicesimo posto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA