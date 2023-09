La lunga e storica collaborazione tra Giancarlo De Gennaro e l’Asd Pallavolo Civitavecchia potrebbe proseguire.

Nonostante le dimissioni presentate dal direttore tecnico un paio di settimane fa sembravano un atto fermo e netto, sembra che sia cambiato qualcosa.

Fonti interne alla società rossoblu paventano la possibilità di una riappacificazione tra De Gennaro e l’Asp che sarebbe agevolata da garanzie di pluralismo sul futuro assetto societario della compagine rossoblu.

Giancarlo de Gennaro e l’Asp insieme hanno scritto pagine importanti della pallavolo civitavecchiese e sarebbe un segnale costruttivo per l ambiente se la collaborazione proseguisse, in modo particolare per le squadre delle giovanili su cui la presidenza a firma Pergolesi ha intelligentemente impostato la politica sportiva.

Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma un ricongiungimento sembra più di una suggestione.

