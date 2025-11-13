Il programma della sesta giornata del campionato di serie C femminile riporta la 3epc Pallavolo Civitavecchia a giocare per la seconda volta consecutiva davanti al pubblico di casa, dopo la sfortunata partita di sabato scorso contro Aprilia. Il PalaSport "Insolera-Tamagnini" sarà infatti il teatro della sfida tra le rossoblù e il Don Orione, questo sabato alle ore 18:30. Per la 3epc Pallavolo Civitavecchia sarà importante provare a vincere per proseguire l’ottima marcia fin qui registrata, grazie a ben 13 punti frutto di quattro vittorie e una sola sconfitta, per altro al quinto set, contro la prima in classifica.

«Don Orione è una squadra ostica che ha dato del filo da torcere anche ad Aprilia. Credo comunque che molto dipenda anche da noi e dall’atteggiamento che metteremo in campo» ha dichiarato Giovanni Guidozzi, allenatore della Pallavolo Civitavecchia. Don Orione è comunque un avversario sulla carta temibile, con la classifica che vede la squadra romana con 8 punti non distante dalla vetta.

