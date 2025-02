Dopo la sosta di una settimana si torna sui campi di gioco di serie C questo weekend.

La diciassettesima giornata del girone A femminile ha in programma sabato per la 3epc Asp Civitavecchia una partita in trasferta da vincere necessariamente contro il Pallianus Volley penultimo in classifica.

Per le rossoblu quella contro la squadra di Colleferro sarà il primo di due incontri in cui capitalizzare il massimo punteggio, perché la settimana successiva la capitana Belli e le compagne riceveranno l’ultima in classifica.

Una fase dunque molto importante del campionato per attaccare la sesta posizione attualmente occupata dal Prometeo.

Sabato torna in campo anche la serie C maschile con l’Etruria volley che al Palazzetto Comunale di tuscania riceverà l’Asd Poolstars Volley. Un occasione per i gialloblù che possono provare a vincere contro la penultima in classifica in un girone comunque molto equilibrato, in cui tra la sesta e la penultima squadra ci sono solo nove punti di differenza.

