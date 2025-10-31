La 3epc Pallavolo Civitavecchia si appresta ad affrontare la quarta giornata del campionato di serie C femminile con la delicatissima trasferta romana contro il Dream Team. Le rossoblù del capitano Federica Belli, reduci da tre vittorie su tre partite in avvio stagionale, saranno impegnate questo sabato alle 16 al Pallone Aurelio contro una squadra che ha raccolto molto meno in campionato ma non certo per demeriti: il Dream Team ha infatti vinto un set contro la favoritissima Aprilia nell’ultimo turno e non sarà facile per le civitavecchiesi averne la meglio.

La 3epc Pallavolo Civitavecchia giocherà per provare a vincere, con il realistico obiettivo di portare a casa punti e continuare ad avanzare in classifica nel girone C. Una classifica che fino a questo momento sorride al sestetto allenato da Giovanni Guidozzi, capolista insieme ad Aprilia.

