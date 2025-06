Asia Ricci prosegue nei suoi buoni risultati nelle finali B al Settecolli. Dopo averla spuntata nei 50 dorso, l’ondina appartenente alla Coser Aniene ha ottenuto un discreto secondo posto nei 100 dorso, dove ha fatto registrare il tempo di 1’02”26, a sei decimi dalla vincitrice Francesca Furfaro.

Sono buoni i crono che sta facendo evidenziare la nuotatrice della formazione gialloblu.

In acqua, quest’oggi, con meno fortuna, anche Lorenzo Ballarati e Viola Ricci, con quest’ultima che ha rotto il ghiaccio al suo esordio al Settecolli. Ma per entrambi non è bastato l’impegno per poter centrare l’accesso ad una finale.