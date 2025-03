Un sabato da batticuore. È quello che si appresta a vivere l’As Gin, impegnata nei campionati di serie A al PalaSport di Desio (Monza). A salire in pedana, di pomeriggio, ci sarà la squadra femminile di Camilla Ugolini e Marco Massara, che va a caccia di conferme dopo il secondo posto importante ottenuto ad Ancona. La sensazione è che questa sia una tappa di passaggio per le rossoblu, in quanto non ci dovrebbero essere problemi per la conquista della Final Eight, che, con il suo ampliamento, ha ridotto un pochino la suspence per la parte regolare della stagione. Discorso diverso, invece, per i maschi, in quanto non ci sarà nessuna appendice dopo le prime tre tappe del campionato di serie A2. Sarà un sabato mattina determinante per le sorti del gruppo allenato da Tommaso Pampinella, che ha la grossa occasione di far tornare in serie A1 l’As Gin dopo la rinuncia di qualche anno fa e la costruzione messa in atto proprio dall’attuale coach. Dopo il secondo posto di Ancona, i civitavecchiesi hanno dovuto fare i conti con i provvedimenti del tribunale federale della Federginnastica, che ha cancellato l’argento di Montichiari, a causa del tesseramento irregolare di Manrique Larduet, scenario poi risolto dalla società del presidente Pierluigi Miranda. Ma il secondo posto della tappa in terra lombarda è diventato solamente un decimo, per cui l’As Gin ha bisogno di ripetere quanto fatto nei due precedenti appuntamenti per poter dare il via alla festa, che sarà riservata alle prime tre classificate al termine della competizione. Va anche ricordato che la classifica viene compilata tenendo conto solo dei due punteggi su tre ottenuti, scartando quello peggiore, un po’ come si fa nel mondo del windsurf. «La squadra sembra stare abbastanza bene – affermano dall’As Gin – stiamo perfezionando gli esercizi per poter fare la gara nel migliore dei modi e per cercare di andare a prendere questo podio anche nella terza tappa. L’obiettivo che abbiamo in mente è quello di raggiungere i 150 punti finali, i quali ci dovrebbero garantire una sostanziale tranquillità. Ma stiamo cercando di lavorare al meglio possibile per raggiungerli, già ci siamo riusciti due volte e si può tranquillamente fare un'altra volta. A dir la verità, un altro nostro sogno è quello di vincere il campionato. Non solo ottenere la promozione in serie A1, ma anche farlo da primi classificati, sarebbe davvero bellissimo. La penalizzazione è stata un duro colpo, perché sarebbe stato certamente meglio affrontare l’ultima tappa con maggiore rilassatezza e il verdetto quasi in pugno. Ma non ci abbattiamo con queste cose, ci stiamo allenando ancora con più voglia di fare e di arrivare ai vertici. Siamo stanchi perché gli allenamenti sono duri. È il primo anno che facciamo una preparazione simile, siamo contenti di tutto questo e stiamo dando il massimo. Alla fine non ci ha cambiato nulla. Certamente è stato un colpo improvviso, ma comunque ci siamo messi sotto e siamo pronti. Ad essere sinceri stiamo già preparando qualcosa per i festeggiamenti in caso di promozione, ma per ora non vogliamo dire nulla, anche perché siamo fermamente concentrati a conquistarla questa serie A1».

©RIPRODUZIONE RISERVATA