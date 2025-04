L'obiettivo dell'Aranova è di chiudere il campionato tra le prime quattro. E domani, alle ore 11.30, c'è la trasferta sul campo di Valmontone contro la capolista, in odore di tagliare il nastro del campionato. Ma è bene non fidarsi della formazione di Daniele Scarfini, che non avendo obiettivi potrebbe rappresentare un pericolo a quelle squadre che si stanno giocando un traguardo, quale il Valmontone che è sul filo di salire in Serie D. La formazione rossoblu ha preparato la gara con le stesse motivazioni delle sfide precedenti, a conferma che c'è voglia di chiudere il campionato nelle posizioni di vertice. Risultati e rendimento di gioco, ormai da molti mesi, hanno cambiato l'assetto della formazione del presidente Andrea Schiavi grazie all'ingresso di mister Scarfini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA