Buon periodo per l'Aranova di Daniele Scarfini, che alle ore 11 si reca sul campo della Luiss, formazione in fase calante, costretta a fare i conti con una classifica molto precaria. Teti e compagni vogliono ripetere la stessa gara con il Civitavecchia, dove hanno dimostrato di avere i mezzi per inserirsi nel gruppo di testa. Per gli universitari è la prova del nove, un'altra sconfitta li metterebbe fuori gioco. Peggio della Luiss c'è soltanto il Fiumicino fanalino di coda.

