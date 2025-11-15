Per la capolista Aranova, impegnata sul campo dell’Astrea alle ore 11, sarà una partita da non sottovalutare. Contro i ministeriali, in zona playout, i rossoblu proveranno a mantenere il primo posto. Mister Scarfini non si nasconde, ha parlato di una squadra che punterà al salto in Serie D . «Ci vogliamo provare, la strada è lunga e quindi dovremo avere sempre il massimo delle forze per affrontare gli avversari a testa alta. Ci attende una trasferta abbastanza complicata, contro l'Astrea dobbiamo mantenere gli stessi ritmi grazie ai quali oggi siamo in alto alla graduatoria», ha detto l’allenatore Daniele Scarfini.

