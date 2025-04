Per l'Aranova domani alle ore 16.30 c'è la trasferta di Ladispoli, contro una squadra che se dovesse perdere saluterebbe l'Eccellenza. La formazione di mister Scarfini vuole in queste ultime quattro gare provare ad arrivare tra le prime quattro. Obiettivo alla portata, considerando il percorso degli ultimi mesi, fatto di buoni risultati e bel gioco. Contro la sua ex squadra Alessio Teti punta a rafforzare il suo bottino personale. I tirrenici dal canto loro sono rassegnati, destinati a tornare in Promozione dopo 15 anni. Una retrocessione amara, che i nuovi dirigenti non hanno saputo evitare. In casa Aranova, invece, si parla di futuro. Dirigenza intenzionata a riconfermare Daniele Scarfini alla guida tecnica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA