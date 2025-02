Viaggia alla volta di Colleferro l'Aranova, che domani alle ore 11 va alla ricerca della vittoria per allontanarsi dalla zona calda, con un sguardo ai piani alti della classifica. Per vincere, infatti, dovrà dar il massimo contro una squadra in crisi, che ha licenziato l'allenatore Gagliardini. I rossoblu sono reduci dal pari interno ottenuto contro la Boreale, che non è stato ben digerito dai tifosi. Da notare che la squadra di mister Scarfini non perde da tre mesi, una serie di risultati positivi sono arrivati dopo prestazioni maiuscole. Adesso dovrà continuare su questa strada, cercando di battere il Colleferro, in una gara delicata e da prendere con le dovute precauzioni. «Affrontiamo una squadra ben organizzata, che sta attraversando un periodo non del tutto positivo. Voglio una squadra motivata e piena di motivazioni», ha affermato l'allenatore Scarfini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA