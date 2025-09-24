Il Civitavecchia Calcio si prepara al ritorno in campo nel campionato di Eccellenza, che lo vedrà scendere in campo domenica al Tamagnini contro il Roma City. Intanto sono stati annunciati gli abbinamenti per gli ottavi di finale di Coppa Italia, con il team guidato da mister Castagnari che affronterà l’Ottavia, sicuramente non uno degli spauracchi presenti nel novero delle contendenti, ma comunque un avversario non semplice da domare.

«Sarà un buon test – afferma il direttore sportivo Marco Angelocore – sappiamo che stanno costruendo un buon gruppo, come dimostra l’ottima prova che hanno avuto contro la Lodigiani. Noi conosciamo bene l’Ottavia, che lo scorso anno ci ha creato grandi difficoltà e ci ha tolto due punti alla fine determinanti nel nostro percorso».

Con l’infortunio di Canestrelli, che a meno di clamorosi scenari ha già concluso la sua stagione, il Civitavecchia tornerà sul mercato? «Abbiamo avuto qualche problema di assenze in queste ultime settimane – riprende Angelocore – come dimostrano i tre giocatori che ci sono mancati a Rieti. Siamo già al lavoro per fare qualcosa sul mercato, penso che entreranno due giocatori. Uno sicuramente sarà un centrocamposta, proprio per ovviare alla grandissima sfortuna che ha avuto Gabriele. L’altro è un nome che stiamo vagliando e sul quale preferisco lasciare ancora un po’ di mistero...».

