Si può dire tutto, ma il direttore tecnico Andrea Gargiullo è stato fondamentale per le squadre giovanili del Rugby Civitavecchia. Quando si menziona un personaggio sportivo lo si deve raccontare nei momenti difficili perché in quei momenti si vedono lo spessore, la forza, la grinta e la voglia di portare avanti gli obiettivi.

È stato insieme a tutta la famiglia biancorossa, uno dei personaggi che non ha mai mollato l’osso, non ha ceduto quando quel virus maledetto ha costretto tutto a stare lontano l’uno dall’altro, ancora di più nello sport e in particolare nel rugby che fa del contatto fisico la maggior ragione. L’obiettivo per Andrea Gargiullo di continuare ad allenare le giovanili e di investire in uno staff giovane e di qualità, non solo dal punto di vista tecnico. L’obiettivo è costruire una mentalità vincente. Questo significa che probabilmente il resto del gruppo allenatori composto da scelte davvero convincenti e di competenza oltre che di passione per lo sport ovale. Nel recente passato si è visto che gli allenatori in grado di fare la differenza nel rugby giovanile non sono molti. Gargiullo ha dimostrato di essere uno dei migliori tecnici nel settore junior. Ecco perché dirigerà ed allenerà i biancorossi per costruire uno staff competitivo e competente, in linea con il principio fondante del Rugby Civitavecchia. Insomma, la carica di direttore tecnico delle giovanili del Rugby Civitavecchia se l’è conquistata sul campo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA