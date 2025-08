Ritorno alle origini per Andrea Ancora, il fischietto di Ladispoli che ha terminato il suo percorso nel professionismo, per ripartire dalle giovanile. Se fino a un mese fa era sui campi di Vicenza o Terni , in serie C, da settembre lo troveremo sui campi di squadre giovanili. Una scelta che gli fa onore, dal momento che non essendo riuscito a salire nel massimo campionato , ha deciso di ripartire dai bambini. Da non crederci, direbbe qualcuno, invece per lui si apre una nuova e avvincente esperienza, che potrebbe dare valore e competenza ai campionati, ma soprattutto potrebbe essere una guida a chi vuole inseguire il sogno di fare l'arbitro. Un gesto bello e sincero, molto apprezzato dagli organi federali, che si dicono onorati di avere una persona con sani principi. Un ragazzo, oggi 35 anni, che non ha mai pensato al traguardo, al fatto di essere un arbitro per vanteria. Ha messo al primo posto famiglia e lavoro, coltivando una passione con sacrifici, girando l'Italia ogni giorno della settimana, prendendo ferie, rinunciano ai week end , concludendo una missione con onore. Da domani ricomincia da dove era partito, con la stessa voglia di fare bene il suo dovere.

