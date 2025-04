Una combo di risultati a metà tra la scontentezza e la felicità, quelli maturati nell'ultimo turno di volley in casa Isvf. La compagine fiumicinese ha visto la sua categoria maschile uscire sconfitta per 3-1 dal terreno di gioco del Fibra Radio Volley attraverso i seguenti parziali: 30-28/16-25/25-22/28-26. Senza ombra di dubbio, una brutta battuta di arresto che in questo momento di stagione non occorreva, con gli ospiti attualmente al quarto posto nel girone A in Serie C. Padroni di casa che, essendo terzultimi e aventi l'obiettivo di evitare la retrocessione, si sono resi protagonisti di una prestazione magistrale che ha permesso a loro di avere la meglio sull'Isola Sacra. Una sfida dall'alto tasso di intensità, che a dimostrazione anche di come 2/4 di set siano terminati ai vantaggi, ha premiato il club che ha commesso meno errori in campo.

