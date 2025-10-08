Un altro test che conferma i progressi e permette di guardare con fiducia alla prima giornata di serie A in programma il prossimo 19 ottobre. E’ quello giocato dal Crc a Viterbo contro i padroni di casa dei Lions Alto Lazio, che partecipano al campionato di serie B. Una gara ad alta intensità e ritmo ma contraddistinta anche dal forte vento di tramontana che ha inciso sulle trame di gioco. Il Crc ha giocato con due formazioni completamente diverse: nella prima parte di gara spazio a chi ha giocato meno in precedenza, mentre nel secondo tempo sono stati schierati i giocatori che con ogni probabilità giocheranno al debutto in serie A. Purtroppo dal settore comunicazione del Crc non sono giunte notizie sull’andamento della partita, compreso il risultato finale.

«Ottimo test – ha spiegato l’head coach del Crc Umberto De Nisi – dove ho avuto la possibilità di far giocare chi aveva avuto meno spazio nelle amichevoli precedenti. Il focus principale era trovare ordine in situazione di stress, contesto che ci troviamo a vivere la domenica nelle gare ufficiali, per tanti fattori. Ho ricevuto tante risposte positive. Ringrazio il Viterbo per l’ottima ospitalità e la disponibilità al gioco».

